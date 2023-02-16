شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبرى بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبرى فى الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة، من الليل الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، في البرد القارس. يذكر أن الشهيد الجعبري، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في 29 أكتوبر الماضي، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.

وكان أهالى مُخيم "شعفاط" فى القدس المحتلة، دعوا إلى إعلان العصيان المدنى اليوم الخميس، وإغلاق جميع الطرقات المؤدية للمخيم، رداً على الاعتداءات والقيود المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحقهم.

وانطلقت دعوات شبابية إلى جانب دعوات العصيان، للامتناع عن التنقل عبر الحاجز العسكري للمخيم، رفضاً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والمهينة.