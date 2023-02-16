شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات ثنائية جزائرية مع مصر والسنغال حول جدول أعمال دورة المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من نظرائه، خاصة وزيرة خارجية السنغال التي تترأس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى، ووزراء خارجية كل من مصر وليبيا، جمهورية الكونغو، توجو، أنجولا، والكاميرون، إثيوبيا، كينيا، موريتانيا، الصومال، وسيراليون، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تجري أعمالها الأربعاء وتستمر على مدار يومين بأديس ابابا.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن أعمال هذه الدورة للمجلس التنفيذي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، تندرج في إطار التحضير للقمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وتنعقد تحت شعار "تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وبحسب البيان، يناقش المشاركون العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلاً عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.