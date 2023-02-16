شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يدعو "الأمريكية للتنمية" للمُشارَكة بمُؤتمر المناخ بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، الوكالة الأمريكيَّة للتنميَّة الدوليَّة USAID للمُشارَكة في مُؤتمر المناخ المُزمعُ عقده في البصرة في شهر مارس القادم.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن وزير الخارجية العراقي بحث خلال لقاء مع الوكالة الأمريكيَّة للتنميَّة الدوليَّة أهم التحديات البيئيَّة في العراق والمُقترحات التي يمكن تنفيذها مع الوكالة الدوليَّة، وناقش الجانبان مدى إمكانيَّة تقديم الدعم لتطوير القطاع الخاص في العراق والتوصل إلى آليات فعالة لتنفيذ السياسات المُتفق عليها، كما أتفق الجانبان على مُواصلة اللقاءات والتنسيق المُشترَك وطرح الخطط المُستقبليَّة لعمل الوكالة في العراق، والأخذ بالتسهيلات التي تدعمها الحكومة العراقيَّة لتقديم واقع تنمويٍّ أفضل.

من جانبها، استعرضت مديرة الوكالة سامانثا باور الخطط والجُهُود التي تعمل عليها الوكالة والتي تصب في مصلحة الشعب العراقيّ وتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة، كما تم استعراض خطط الحكومة العراقيَّة في مجال تقديم أفضل الخدمات والتطلع إلى مُستقبل أفضل للعلاقة بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمار في مُختلِف القطاعات العراقيَّة، مُضيفةً أنه بإمكان الوكالة أيضًا تقديم الدعم في مجال البيئة عبر العديد من المُؤسسات الأمريكيَّة الفرعيَّة.