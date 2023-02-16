شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بجهود العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاحات السياسة النقدية وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد.

وقال بيان مشترك لحكومتي البلدين، الأربعاء، بعد اجتماع لجنة التنسيق العليا الأمريكية-العراقية في واشنطن، إن الاجتماع بحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بما في ذلك أسـواق الصرف الموازية. وأكدت اللجنة "تطابق وجهات النظر حول أهمية الاستقلال في مجال الطاقة لحماية سيادة العراق".

وقال البيان إن الوفد الأمريكى جدد دعمه لجهود العراق المستمرة في تنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل معاً "لتحديث النظام المالي في العراق، من أجل تحسين أوضاع الشعب العراقي".

ورحبت الولايات المتحـدة بـ"التطورات الإيجابية" في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردسـتان، والمفاوضات بشأن الميزانية الاتحادية لـعـام 2023 بحسب البيان.