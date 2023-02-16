شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تثمن التعاون والشّراكة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الصحّي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن وزير الصحة التونسي علي المرابط برامج التعاون والشّراكة القائمة في المجال الصحّي بين بلاده والولايات المتّحدة الأمريكيّة والتّي تتعلّق بتطوير منظومات الحوكمة والتّدريب، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبّية خلال التصدي لجائحة كوفيد-19.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة التونسي، خلال تسلم منحة أمريكيّة تتمثّل في حاضنات لحديثي الولادة لعدد من المستشفيات العامة في تونس.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة التونسية الأربعاء، فقد جرت فعاليات تسلم حاضنات حديثي الولادة بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس جوي هود والذي عبر عن استعداد بلاده لمواصلة التّعاون مع تونس في مختلف القطاعات التّنمويّة والعمل على إنجاح البرامج المشتركة في المجال الصحّي.