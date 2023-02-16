شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقي ينفي وجود أية قواعد عسكرية للتحالف الدولي ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي وجود أية قواعد عسكرية خاصة للتحالف الدولي في بلاده، مؤكدا أن دور التحالف يقتصر حاليا على التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال وزير الدفاع العراقي - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن "الجيش العراقي لن يكون جزءًا من العملية السياسية في البلاد، وأن الجيش جاهز لتنفيذ اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل".

وتابع أن سيادة بلاده خط أحمر ولا يمكن التهاون في ذلك الأمر، موضحا أن الحكومة حصلت على وعود بتوفير السلاح للحفاظ على سيادتها.

وأشار وزير الدفاع العراقي إلى أن الحكومة العراقية تعمل على حصر وجمع السلاح في البلاد.. مؤكدا أنها تعد من أهم أولويات الحكومة في الوقت الحالي، موضحا أن بلاده تتفاوض حاليا مع عدة دول بشأن عمليات التسليح.