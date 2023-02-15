شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الجزائر تعتقل شخصا هدد بتفجير السفارة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الأجهزة الأمنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص هدد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر.



وبحسب البيان الذي أورده التلفزيون الجزائري الرسمي، كانت السفارة السعودية قد تلقت اتصالا هاتفيا، عصر اليوم، من شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر التمثيل الدبلوماسي.



وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت، فور إبلاغها من قبل السفارة، تحريات أفضت إلى اعتقال هذا الشخص في وقت قياسي .. مشيرا إلى أنه تم إخضاع المشتبه به لفحص نفسي قبل تقديمه للعدالة.