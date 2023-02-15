شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولات عدة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية إن وحدات الحرس البحري بسواحل بنزرت تمكنت من انقاذ شخص تونسي الجنسية و إنتشال عدد 3 جثامين فيما تزال عمليات البحث عن مفقودين جارية وذلك بعد تعرض مركبهم للغرق جراء الهجرة غير الشرعية.



وفي سياق آخر ،قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي ، إن الوحدات البحرية بمناطق قرقنة , المهدية و صفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية بسواحل مرجع النظر، وضبطت الوحدات العائمة 342 من بينهم عدد 338 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء و البقية تونسيين وجاري التحري عنهم.



وأوضح أنه في إطار التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قابس ، جبنيانة و صفاقس من ضبط 10 أشخاص من بينهم 7 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و 3 تونسيين، بصدد التحضير للقيام بعمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة .



وفي سياق متصل ، أضاف أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل تمكنت من إحباط عمليتين إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 10 مجتازين من بينهم "٢" تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .



وأمرت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم .