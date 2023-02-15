شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إرسال شاحنتين من المساعدات إلى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرحان حق نائب متحدث أمين عام الأمم المتحدة، إن هناك عقبات أمام إيصال المساعدات لسوريا، موضحا أن المنافذ الحدودية تعمل على تيسير إيصال المساعدات لسوريا.

وأضاف متحدث أمين عام الأمم المتحدة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نبذل قصارى جهودنا لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا".

وتابع متحدث أمين عام الأمم المتحدة، :"الأمم المتحدة تعمل لضمان تلبية حاجات المنكوبين"، معلنا إرسال شاحنتين من المساعدات إلى شمال سوريا.

وفى وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عزمها تقديم مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، بقيمة 135 مليون دولار، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربهما خلال الأسبوع الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 37 ألف شخص.

وأكد صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن حرصت منذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال، على تقديم العديد من المساعدات الإغاثية العاجلة، عبر المنظمات الإنسانية غير الحكومية، في المناطق التي تخضع للمعارضة السورية.