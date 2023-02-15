شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتين إماراتيتين تحملان 51.5 طن مساعدات غذائية وإغاثية لمطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرتان إماراتيتان، مساء الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، تحملان مساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين من الزلزال.
وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة الأولى تحمل نحو 21 طن مساعدات، بينما تحمل الطائرة الثانية 30 طنا ونصف الطن من المساعدات.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 2".
وسيّرت الإمارات جسرا جويا من طائرات الشحن التي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وخيم إيواء للمتضررين.
في سياق متصل، تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، من خلال الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى العمل على إنجاز المستشفى الميداني المتنقل وافتتاحه في منطقة (إصلاحية) بتركيا لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.