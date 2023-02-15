شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرتين إماراتيتين تحملان 51.5 طن مساعدات غذائية وإغاثية لمطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرتان إماراتيتان، مساء الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، تحملان مساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين من الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة الأولى تحمل نحو 21 طن مساعدات، بينما تحمل الطائرة الثانية 30 طنا ونصف الطن من المساعدات.