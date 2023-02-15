شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفتح الجسر المعلق المار في المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين في إجراء يحصل لأول مرة.

جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن رئيس الوزراء أمر بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، أمام الزائرين السائرين على الأقدام باتجاه "مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضاف البيان أن افتتاح الشارع أمام المارة سيكون ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الخميس.