شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى يشيد بدعم الإمارات لسوريا وتركيا لمواجهة أثار الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بمساعدات دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال جريفيث إن عطاء دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني، جاء في توقيت مهم وحساس لإنقاذ حياة الكثيرين من المتضررين والأسر المنكوبة، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا.

وأشاد جريفيث، في تصريحات صحفية الأربعاء، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، وذلك استمرارا لجهود الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

وأكد جريفيث أن مساعدات دولة الإمارات ستسهم بوجه عام في تقديم المعونات العاجلة للمتضررين من الزلزال، الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات إلى المتضررين.