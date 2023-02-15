شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية سوريا يعرب عن امتنانه تجاه موقف الأردن الداعم لبلاده بعد الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن امتنانه لموقف الأردن من كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، صرح المقداد إن سوريا "تقدر عاليا زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق، لأنها تأتي في الوقت المناسب بعد زلزال ضرب محافظات سورية".

وأضاف المقداد "نشعر بالامتنان على المساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والأردنيون إلى سوريا ونقول أننا لا نتمنى للشعب الأردني إلا كل السعادة والرفاه والراحة وأن لا يمروا بهذه الكوارث التي مررنا بها خلال الفترة الماضية".

وأشاد وزير الخارجية السوري بموقف ملك الأردن عبد الله الثاني، قائلا: "كانت الكلمات التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس بشار الأسد معزيًا بضحايا الكارثة هي بلسم لجراح السوريين وهذه الزيارة أتت لتترجم عواطف القيادة الأردنية وعواطف الشعب الأردني لسوريا، ونؤكد أن آلامنا واحدة ومشاعرنا واحدة وأفراحنا واحدة".