شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة مساعدات أردنية تدخل إلى سوريا تمهيدا لنقلها إلى المحافظات المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت شحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى الأراضي السورية تمهيدا لنقلها إلى المحافظات السورية الشمالية التي ضربها الزلزال فجر الاثنين الماضي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن قافلة مواد إغاثية أردنية دخلت، ظهر اليوم، عبر "معبر نصيب" الحدودي السوري الأردني، دعمًا للمحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال.

وأضاف المراسل أن الشحنة تتضمن مواد لوجستية لدعم المتضررين في مراكز الإيواء، أرسلتها مجموعة "القلم" الاستثمارية الأردنية إلى مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" السورية، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز الإيواء والمتضررين.

وتتضمن الشحنة نحو 3500 (فرشة) و1000 (وسادة) و350 (بطانية)، تقلّها 7 شاحنات، وأرفقت مجموعة "القلم" الأردنية شحنتها برسالة تضامن مع سوريا وشعبها.