شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره التركى فى ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاتف الرئيس الفلسطينى محمود عباس، نظيره التركى الرئيس رجب طيب أردوغان، معزياً بضحايا الزلزال الذى ضرب تركيا وأوقع الآلاف من الضحايا والجرحى.

وأكد أبو مازن، وقوف دولة فلسطين وتضامن شعبها مع الشعب التركي الصديق، عقب الكارثة الكبيرة التي وقعت بسبب الزلازل في عدد من المدن والقرى التركية، والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة.

وأعرب أبو مازن عن تعازيه الحارة للرئيس التركي أردوغان والشعب التركي الصديق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

بدوره، شكر الرئيس التركي أردوغان، فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفها وتضامنها إلى جانب الشعب التركي في هذا المصاب الجلل، مؤكدا استمرار العمل للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته في فلسطين والقدس وحقوقه المشروعة.