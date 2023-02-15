شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود الإغاثة ومساعدة متضرري زلزال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون.



وأفادت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان - بأن الصفدي وبيدرسون - الذي وصل إلى عمان قادمًا من دمشق - بحثا الأوضاع الإنسانية في سوريا والجهود الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة فيها، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.