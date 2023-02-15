شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مستعدون لنقل جاليتنا المتواجدة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استعداد وزارة الهجرة والمهجرين لنقل العائلات العراقية المتواجدة فى سوريا والراغبة فى العودة الطوعية إلى العراق، عبر حافلات خصصتها الوزارة لهذا الغرض.

وقال وزارة الخارجية ــــ في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، إن وزارة الهجرة وجهت الدعوة إلى أبناء الجالية العراقية المتواجدة في سوريا بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى.

جاء ذلك على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا يوم الاثنين قبل الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 30 ألف شخص من البلدين.

من جهتها أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عزمها تسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين في العودة من سوريا وتركيا.