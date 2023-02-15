شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة تغادر إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، مطار الملك خالد الدولى فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى مطار "غازى عنتاب" بتركيا وتحمل على متنها 90 طنا من السلال الغذائية، والمود الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية.