شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يصل دمشق فى أول زيارة رفيعة المستوى منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دمشق، في أول زيارة رفيعة المستوى منذ بدء الأزمة السورية فى 2011.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

فى غضون ذلك، دعت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان "ليلى بكر"، إلى تجميع المساعدات لدعم ومؤازرة مدينة حلب فى سوريا، خاصة فى المناطق الأكثر تضررا من الزلازل الأخيرة.. وطالبت المسؤولة الأممية المجتمع الدولى، بانتهاز الفرصة لتجميع المساعدات والقلوب وضرورة فتح الحوار ما بين كل الأطراف المعنية لحل القضية السورية والنزاع بشكل نهائي لاستقرار البلد والمنطقة.