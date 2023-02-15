شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء لبنان يقضى ببراءة زوج نانسى عجرم من تهمة قتل شاب سورى: دفاع عن النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القضاء اللبناني، "عدم ملاحقة فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بتهمة القتل، في قضية مقتل الشاب السوري الذي حاول سرقة منزلهما".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "الهيئة الاتهامية في لبنان قضت بمنع محاكمة المدعى عليه، فادي ميخائيل الهاشم، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بسبب التبرير المنصوص عليه في المادة 184 من قانون العقوبات"، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة.

وحسب موقع سبوتنيك، استندت المحكمة، في حكمها، على أن "الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها فادي الهاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله".

وبدأت القصة يوم 5 يناير من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مسلح، وحينها حاول زوجها فادي الهاشم الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.

وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ"جناية قتل"، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.