شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يدعو إلى وضع استراتيجية لتطوير قطاعي التعدين والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات التي قيمتها أعلى من الخامات.



جاء ذلك خلال اطلاع الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي التعدين والطاقة.



وأشار العاهل الأردني خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة التسريع في مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين حسب أفضل الممارسات الدولية، لجذب أقوى الشركات في هذا المجال.



ولفت إلى أن التنقيب عن المعادن من القطاعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لإيجاد فرص عمل، منوها إلى الإمكانيات المشجعة للاستثمار فيه.

وشدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي على ضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن.



وبين أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الطاقة الشمسية لتخفيف الكلف عليها، والتسريع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لما تشكله من فرصة للاكتفاء الذاتي في المملكة وبوابة للتصدير.