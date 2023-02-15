شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا تونس والجزائر يؤكدان هاتفيًا متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اتصالاً هاتفيًا الثلاثاء مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.



وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أن هذا الاتصال كان فرصة جديدة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، والعمل على دعمها وتطويرها والمضي قدما نحو مستقبل مشترك للبلدين.

كما وبحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، الاحد الماضى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.