شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد تضامنها مع المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة الكويتية عن تضامن دولة الكويت ومواساتها لتركيا وسوريا وشعبيهما إثر الزلزال المدمر.



وقالت البغلي - لدى وصولها إلى مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "إنها تنقل رسالة بأن الكويت تقف بقيادتها وحكومتها وشعبها إلى جانب الاشقاء في تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاسبوع الماضي"، معربة عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكدت أن الكويت تتابع من كثب مجريات الأحداث المؤسفة، مضيفة أن زيارتها تهدف إلى الاطلاع على سير العمليات الإغاثية تزامنا مع حملة "الكويت بجانبكم" التي انطلقت تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت وأنه تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على إطلاق الحملة الإغاثية التي لاقت رغم قصر مدتها ناجحا كبيرا من حيث التبرعات المادية والعينية.



