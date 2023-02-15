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الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود الإغاثية ومساعدة متضرري زلزال سوريا

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القاهرة - سامية سيد - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون. 


وأفادت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان - بأن الصفدي وبيدرسون - الذي وصل إلى عمان قادمًا من دمشق - بحثا الأوضاع الإنسانية في سوريا والجهود الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة فيها، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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