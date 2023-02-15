شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وألبانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء على هامش القمة العالمية للحكومات، مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، سبل تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، والارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين وخاصة في مجال تبادل المعرفة والخبرات الحكومية الناجحة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن راشد وإيدي راما شهدا توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي البلدين وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، حيث وقّع الاتفاقية وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لمعايير الخدمة بألبانيا ميلفا إيكونومي.



وبهذه المناسبة، أكد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية لتعزيز الشراكات الهادفة بين حكومات العالم لاستشراف تحديات المستقبل وتوظيف فرصه الواعدة في خدمة المجتمعات، مشيرا إلى أن الشراكة مع حكومة ألبانيا محطة جديدة في مسيرة برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستعداد للمستقبل والارتقاء بجاهزية الحكومات للتحولات العالمية المتسارعة.



وتهدف الشراكة بين حكومتي الإمارات وألبانيا إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في تطوير الإدارة الحكومية، ومشاركة التجارب الناجحة في مجالات التميز والابتكار والأداء الحكومي، والمسرّعات الحكومية وتطوير الخدمات وبناء القدرات البشرية، وتمكينها بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات المستقبل.