شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على سبعة إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة لأمن قيادة عمليات ميسان والفرقتين (العاشرة والسابعة عشرة)، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، جرى نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات (بغداد وميسان والأنبار).

وأسفرت عن إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الرمادي والمجر الكبير والدورة"، مضيفة أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية.