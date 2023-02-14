شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى: المعادن قطاع حيوى فى إطار رؤية التحديث الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة شرحا حول أولويات عمل الحكومة في مجالي المعادن والطاقة، والاهتمام الذي توليه بلاده لهذين القطاعين لدورهما الكبير في رفد الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الخصاونة إلى أن قطاع المعادن يعد من القطاعات المهمة والحيوية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية.

يأتي ذلك فيما عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة شرحا حول أولويات عمل الوزارة ضمن نطاق خطة الرؤية الاقتصادية للعام 2023، والجدول الزمني لتنفيذها.

وأشار إلى المذكرات السبعة التي جرى توقيعها مع شركات محلية وعالمية العام الماضي للتنقيب عن المعادن، مبينا أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة لوضع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، لدعم نسب نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الوطنية في القطاع.

ولفت الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مساقات فنية وتشريعية وفق الاشتراطات الفنية والسلامة العامة.