شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الإماراتى: فلنضع الخلافات جانباً ونركز على مكافحة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى الإمارات العربية المتحدة فى القمة العالمية للحكومات، إن هناك لحظات في التاريخ تجتمع فيها البشرية لمحاربة تهديد مشترك فلنثبت لأنفسنا أنه يمكن القيام بذلك مرة أخرى، ولنضع خلافاتنا جانبا ولنحارب تغير المناخ.. لا بعضنا بعضا.

وأضاف الدكتور سلطان أحمد الجابر: فلنتوقف عن الجدال ونبدأ فى الانجاز ولنجعل منCOP28 مؤتمرا للوحدة والعمل.. مؤتمرا للجميع، مؤتمر الأطراف الذى سيبنى مستقبلا أفضل.. شكرا لكم.