شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا لإعادتهم إلى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا وإعادة 20 ضمن رحلة إجلاء خاصة.



وقال الصحاف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم منح 61 جواز عبور لمواطنين من أبناء الجالية في تركيا استعدادًا لإجلائهم طوعيًا إلى العراق، مشيرًا إلى أنه تم إعادة 20 مواطن من تركيا ضمن رحلة إجلاء خاصة.