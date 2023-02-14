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العراق: منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا لإعادتهم إلى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا وإعادة 20 ضمن رحلة إجلاء خاصة.


وقال الصحاف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم منح 61 جواز عبور لمواطنين من أبناء الجالية في تركيا استعدادًا لإجلائهم طوعيًا إلى العراق، مشيرًا إلى أنه تم إعادة 20 مواطن من تركيا ضمن رحلة إجلاء خاصة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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