شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يطلق حملة لجمع التبرعات لدعم جهود الحرب على الإرهاب ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملة شعبية، أطلقها الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، لجمع تبرعات مالية تدعم جهود بلاده في حربه على الإرهاب، وتشدد الخناق على حركة الشباب وتسد منافذ هروبه، تحت شعار "دافع عن بلدك بدولار واحد".

وتهدف الحملة لجمع التبرعات طواعية من الصوماليين في الداخل والخارج لدعم الحملة العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.

جاء ذلك في تسجيل مصور نشره القصر الرئاسي في خطاب ألقاه شيخ محمود أمام الجالية الأوروبية بالعاصمة الإيطالية روما.

وفي خطابه، شدد شيخ محمود عزمه على تخليص الصومال من الإرهاب لتعزيز جهود التنمية بعد عقود من التخلف.