شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 12 إرهابيًا في ديالى والأنبار وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن قيس المحمداوي، مقتل 12 إرهابيًا في محافظات ديالى والأنبار وكركوك.

وقالت العمليات المشتركة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الثلاثاء - إنه "خلال ٢٤ ساعة وبعمليات جوية واستباقية أرضية تم قتل ١٢ إرهابيًا في ديالى والانبار وكركوك".

وأضافت أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمل أمني وفني مشترك تمكنت قوات الأمن وبعملية نوعية من قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، وبعد متابعة ميدانية متواصلة لأكثر من ثلاثة أيام وبكمين ناجح.

وأشارت القيادة الى أن قوة أمنية أخرى في الأنبار وتحديدًا جنوب كبيسة، تمكنت وبكمين محكم من قتل 3 إرهابيين أحدهم يرتدي حزامًا ناسفًا، لافتة إلى أنه تم قتل ستة عناصر إرهابية في محافظة ديالى.