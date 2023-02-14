الرئيس التونسى: هناك متآمرون ضد الدولة وراء أزمات السلع ورفع الأسعار

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن الشعب "يريد المحاسبة" لمن يقفون وراء أزمات السلع ورفع الأسعار، مؤكداً أنه "لا استثناء لأحد أياً كان ممن أجرموا في حقه".

وأضاف الرئيس التونسى خلال لقائه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أن التحقيقات التى أجرتها السلطات مؤخرا أظهرت وقوف عدد من "المتآمرين على أمن الدولة"، وراء أزمات السلع ورفع الأسعار.

وشدد على أنّ الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من عمل، وما زال يفكر في تأجيج الأوضاع الاجتماعية برفع الأسعار وتخزين السلع".