شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع للجنة الفنية للملكية الفكرية الأربعاء بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك يومي15 و16 فبراير 2023 (حضورياً) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

هذا، وسوف يناقش الاجتماع توصيات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير 2022، ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وكذلك اعتماد إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، مناقشة آليات تنفيذ اعداد الاحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، ومناقشة آليات اعداد دراسة لواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.

وأفادت الوزير المفوض مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.