شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق نداء لمساعدة سوريا بنحو 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الأمم المتحدة نداءً، اليوم الثلاثاء، لتقديم نحو 400 مليون دولار لمساعدة سوريا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى السياق ذاته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقرار الرئيس السورى بشار الأسد بفتح معبرى باب السلام والراعى من تركيا إلى شمال غرب سوريا، لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية فى الوقت المناسب.

وشدد الأمين العام - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على أنه ومع استمرار ارتفاع حصيلة الزلزال، فإن توفير إمدادات الغذاء والصحة والتغذية والحماية والمأوى والإمدادات الشتوية، وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص المتضررين يعد "أمراً ملحاً للغاية".