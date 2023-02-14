شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا يدعو الأطراف الدولية لدعم إجراء انتخابات شاملة وشفافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المبعوث الأممى إلى ليبيا عبدالله باتيلى، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، آخر التطورات السياسية والأمنية فى ليبيا.