شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا يدعو الأطراف الدولية لدعم إجراء انتخابات شاملة وشفافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث المبعوث الأممى إلى ليبيا عبدالله باتيلى، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، آخر التطورات السياسية والأمنية فى ليبيا.
واستعرض الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم عملية سياسية ليبية-ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.
وجدد المبعوث الأممى دعوته للاطراف الدولية المعنية بالشأن الليبى إلى دعم إجراء انتخابات شاملة وشفافة فى 2023.