شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل مسئول المتفجرات بمليشيا الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقل الجيش الصومالى، اليوم الثلاثاء، مسئول المتفجرات لمليشيات الخوارج لمحافظة مدغ سلمان دادير .

و أفادت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تم إعتقال القيادى سلمان من قبل قوات الفرقة الـ21 للجيش الوطنى أثناء قيادته سيارة بالقرب من منطقة “عمارا”وبحوزته المواد المستخدمة فى صناعة المتفجرات وأدوية. وتشهد المناطق والمحافظات التابعة لولاية غلمدغ عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول مليشيات الخوارج.

وكان الجيش الصومالى، تصدى لهجوم إرهابى فاشل شنته عناصر مليشيات مسلحة، في منطقة “أفمدو” بمحافظة جوبا السفلى.