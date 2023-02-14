شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان يتوجه إلى الإمارات فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية يرافقه وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق.

ومن المقرر أن يعقد البرهان جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتناول مسيرة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين الخرطوم وأبو ظبى، وسبل تطويرها وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبى البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد التزام المجلس بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.