شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقرر بدء سحب فرق الإنقاذ من سوريا وتركيا بعد إتمام عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الطوارئ الروسى ألكسندر كورينكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرر بدء سحب فرق الإنقاذ الروسية من سوريا وتركيا، بعد إتمام عملها.

وقال كورينكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه "يجري حاليا الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا المتضررتين من الزلزال، لذلك قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سحب الفرق الروسية من مناطق الكارثة".

وأضاف أن روسيا كانت من أوائل الدول، التي قدمت المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، حيث أُرسلت فرق من وزارة الطوارئ الروسية بسرعة كبيرة إلى منطقة الكوارث بإيعاز من الرئيس بوتين.

وتابع: كان الرئيس الروسي يتابع هذا العمل باستمرار، معربا عن شكره لرجال الإنقاذ الروس.

