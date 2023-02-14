وزير الصحة الإماراتى: لدينا استراتيجية وطنية لمواجهة أى تحديات أو طوارئ

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة الإماراتى عبدالرحمن بن محمد العويس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لديها استراتيجية وطنية لمواجهة أى تحديات أو طوارئ طبية، الأمر الذى تجلى خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفا أن القطاع الخاص أدى دورا كبيرا مع الحكومة خلال تلك الفترة.

وقال وزير الصحة الإماراتي ـ في كلمته خلال جلسة "مستقبل الصحة وجودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ـ إن من أهم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد 19) هي ضرورة توجيه رسائل واضحة للمواطنين، وذلك لأن ثبت أن وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن أن تقوض عمل الحكومة، من خلال نشر أخبار خاطئة. وأضاف العويس أنه خلال فترة الجائحة تم إلزام جميع المواطنين بارتداء الأقنعة؛ لمنع انتشار الفيروس، وتم دمج ذلك ضمن الثقافة المجتمعية، مؤكدا أن ذلك تحقق بفضل الثقة الكبيرة بين الشعب والحكومة الإماراتية. وأشار إلى أنه يوجد في الإمارات أكثر من 230 جنسية، وعلى الرغم من ذلك تم فتح مراكز التلقيح، وتمكن الجميع من أخذ اللقاح سواء مواطنين أو أجانب دون أي مشكلة. ولفت إلى أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير مع الحكومة الإماراتية خلال فترة الجائحة، مشيرا إلى أن معظم اللقاحات جاءت عن طريق القطاع الخاص.

وأكد وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس ـ في كلمته خلال جلسة "مستقبل الصحة وجودة الحياة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ـ ضرورة قيام الحكومات بتجهيز مخططات واستراتيجيات واضحة، وتوثيق كل الخطوات والإجراءات المتخذة؛ لاستخدامها عند إدارة الأزمات في المستقبل.

وأشار إلى أهمية مساعدة حكومات الدول؛ لاعتماد خطط طوارئ في حالة انتشار أمراض غير متوقعة، مؤكدا أهمية دور الرأي العام في تقديم الدعم للحكومات.

وقال "إنه يجب أن تركز الحكومات على استخدام التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومختلف الأنظمة المرنة، التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف "أن هناك بعض الحكومات ستكون قادرة على امتلاك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما حكومات أخرى تعتبر أن الاستثمار في التكنولوجيا لا سيما في خضم الأزمة ليس بالأولوية"، مؤكدا أن بلاده تدعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا.