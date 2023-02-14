شكرا لقرائتكم خبر عن ماتت رغبتى فى كل شىء.. مذكرات طفلة سورية من تحت الأنقاض "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مأساة جديدة بطلتها طفلة سورية لا يزال مصيرها غير معلوم، بقيت هى تحت الحطام، وخرجت مذكراتها لتحكى عنها، إلا أن مذكراتها وشهادات التقدير التي نالتها من مدرستها، تكفلت بالتعريف بها وبقصتها، حيث عثر عمال الإنقاذ في منظمة "الخوذ البيضاء" التى تقوم بالبحث عن الناجين تحت الأنقاض في مناطق شمالي سوريا، عقب الزلزال المدمر الذى ضربها وتركيا المجاورة، على دفتر مذكرات لطفلة يبدو أنها لا تزال مفقودة تحت الحطام.



مذكرات طفلة سورية



مذكرات طفلة سورية

وحسب ما نشرت صفحة الدفاع المدني السوري علي توتير، عكس دفتر المذكرات حجم المأساة التي يعيشها السوريون منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 10 سنوات، ومدى تأثيرها على الأطفال والجروح التي تتركها على نفسيتهم، حيث تتحدث الطفلة في المذكرات عن قدوم العيد، لافتة إلى أن فرحة العيد لم تعد موجودة، وتستذكر لمة الأهل والأصدقاء التي تفتقدها.

وعثر على الدفتر في أنقاض مبنى بمدينة جندريس شمالي حلب، فيما كتبت الطفلة على رأس الصفحة "شامية وقلبي حديد.. من حرستا بالتحديد"، مما يعني أنها على الأغلب من النازحين الذين تركوا مدنهم نتيجة الحرب، وفي صفحة أخرى، كتبت الطفلة: "ماتت رغبتي في كل شيء..متألمة وأضحك".

مذكرات طفلة سورية

ومن الواضح من صياغة الطفلة للكلام وطريقة كتابتها، أنها كانت من المتفوقين في المدرسة، وهذا هو تحديدا ما وثقته شهادات التقدير التي عثر عليها مع بقية الأوراق، والتي كانت موجهة إلى طالبة باسم "سارة".

وتعليقا على تلك المذكرات، قال المتطوع في "الخوذ البيضاء"، محمد: "منظر الدفاتر حرق قلبي، يا الله شعرت الدنيا كلها ثقيلة على صدري، إذ تذكرت أولادي".

مذكرات طفلة سورية

وتابع: "حاولت ألا أتوانى ولو للحظة أثناء البحث، على أمل أن نخرج طفل أو امرأة أو أب نعيده إلى عائلته"، وفق تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها في تويتر، وأثارت تلك الصور تعاطف الكثيرين، وعلقت مستخدمة لتويتر عليها بالقول: "يا ربي عيدها بالجنة يكون أجمل".