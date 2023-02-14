شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قافلة إغاثة أردنية عبر معبر نصيب الحدودى لدعم متضررى الزلزال فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قافلة مساعدات إنسانية أردنية إلى معبر نصيب الحدودي، لإغاثة المحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وقال القائم بأعمال السفارة الأردنية الدكتور باسل الكايد ـ في تصريح للتلفزيون الرسمي السوري ـ إن القافلة تضم 14 شاحنة محملة بمواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية، موضحا أن القافلة تحمل حوالي 170 طنا من المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالاستجابة الفورية وتقديم المساعدات لشعب السوري الشقيق؛ لتجاوز محنته في هذه الظروف الصعبة التي تسبب فيها الزلزال.