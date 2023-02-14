شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الإمارات يبحث مع رئيس باراجواي سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإثنين مع رئيس الباراجواي ماريو عبدو بينيتيز سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.