الارشيف / اخبار الخليج

عاهل الأردن يبحث مع رئيس هيئة الأركان الياباني تعزيز التعاون العسكرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع رئيس هيئة الأركان الياباني تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين مع رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني الفريق أول كوجي يامازاكي ، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين ، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء العلاقات بين الأردن واليابان، وحضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والملحق الدفاعي العسكري الياباني في عمان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا