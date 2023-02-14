شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع رئيس هيئة الأركان الياباني تعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين مع رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني الفريق أول كوجي يامازاكي ، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين ، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء العلاقات بين الأردن واليابان، وحضره رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والملحق الدفاعي العسكري الياباني في عمان.