شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

وقال حسين ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية الاثنين ـ "نعمل من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة"، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون العراق دولة نفط وغاز وليس لديها كهرباء.

وأكد أن الحكومة العراقية قررت مؤخرا تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع شركات مختلفة لاستخراج الغاز من الحقول، مضيفا أنه سيتم أيضا إبرام اتفاقات مع شركات أخرى للاستثمار في مجال الغاز المصاحب.