شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مصابا فى مواجهات بجبل المكبر بالقدس.. والاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 من رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية بالقدس، اليوم الاثنين، إن 30 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "جبل المكبر"، اندلعت خلال هدم منزل.

وأضافت مصادر من الهلال الأحمر الفلسطيني أن 25 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضحت مصادر أمنية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من حي "عين اللوزة" في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم والدة وشقيق الشهيد مجاهد النجار، وذلك بعد مداهمة منزلهم في بلدة "سلواد" شرق المدينة.

وارتقى الشهيد النجار، برصاص قوات الاحتلال في قرية "دير دبوان" شرق رام الله، في السابع من شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال داهمت قرية "المزرعة الغربية" شمال غرب رام الله، واعتقلت شابًا عمره (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.