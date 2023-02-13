شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع للقاهرة الإخبارية: أولوية "حزب الله" هو الإتيان برئيس يدين له بالولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن أولويات "حزب الله" ليست كأولويات المواطن اللبناني، ولهذا السبب وصل الأخير إلى ما وصل إليه اليوم، فعلى صعيد الانتخابات الرئاسية من مصلحة المواطن اللبناني أن يجري هذا الاستحقاق البارحة قبل اليوم، وأن يأتي رئيس اصلاحي، سيادي غير فاسد يبغي فعلاً بناء الدولة، في حين ان أولويّة "حزب الله" هو الإتيان برئيس يدين له بالولاء الكامل بغية مساعدته في بناء المحور ككل، بدءاً من الضاحية الجنوبيّة في بيروت وصولاً إلى طهران ومن ثم إلى صنعاء، من هذا المنطلق يقوم "حزب الله" بتعطيل الإنتخابات الرئاسيّة".

‎وأوضح وفي مقابلة مع الإعلامي جمال عنايت ضمن برنامج "ثم ماذا حدث" عبر قناة "القاهرة الإخباريّة"، أنه "في حال أراد "حزب الله" الإنتقال من ترشيح رئيس تيار المرده إلى مرشّح آخر فالامر سيان، باعتبار أن هذا "الآخر" يريده مشابهاً لفرنجيّة، لأن أولويته هي مصالح المحور التي تتطلب رئيساً للجمهورية يخدم هذه المصالح". وأشار إلى أنه "لا مانع لدى "حزب الله" من وصول رئيس يقوم بالإصلاحات في لبنان شرط أن يكون "رئيساً للمحور" بالدرجة الأولى قبل القيام بأي محاولة إصلاحيّة، في حين أن هذين الأمرين متناقضين تماما فمن المستحيل أن يأتي رئيس يخدم مصالح المحور من جهة، ويقوم بالإصلاحات اللازمة من جهة أخرى".

‎ورأى رئيس القوات إننا "أمام معادلة مغلقة ولا سيما أن هناك نحو 20 نائباً من المعارضة لا يريدون حتى اللحظة، اتخاذ أي موقف "كلٌّ لأسبابه"، والحل الوحيد يكمن في الإستمرار بالتواصل مع بقيّة أفرقاء المعارضة بهدف التوصل إلى تفاهم على مرشّح واحد".