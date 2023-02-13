شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا تبذل جهودا كبيرة لمساعدة سوريا بعد الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة سوريا التي ضربها زلزال قوي، لكنها لا تستطيع الضغط على الدولة ذات السيادة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية هناك.

وأضاف بيسكوف -ردا على أسئلة الصحفيين " روسيا لا تمارس ضغوطا على القيادة الشرعية للجمهورية العربية السورية. نحن على اتصال دائم. وروسيا تبذل جهودا جبارة لمساعدة ضحايا هذا الزلزال المدمر في سوريا"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين .

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه بالنسبة لجميع القضايا الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المتضررين من الزلزال "يمكن ويتعين حلها على وجه السرعة بالاتصال بالسلطات السورية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تبذل جهودا لفتح نقاط تفتيش أخرى لتوصيل المساعدات الإنسانية، أكد بيسكوف مجددا: "هذا يعتمد على قرار الجمهورية العربية السورية".

وختم حديثه بالقول: "تعلمون أننا نجد سبلا لخبرائنا ورجال الإنقاذ لدينا للعمل هناك، إن جيشنا يساعد في إزالة الأنقاض ويواصل إيصال المساعدات الإنسانية هناك وجميع القضايا الأخرى من اختصاص السلطات السورية الشرعية".