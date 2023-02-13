شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية السعودي وممثل السياسة الخارجية الأوروبية ببروكسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووالممثل الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية جوزيب بوريل، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأشاد الأمين العام، على حسابه بموقع "تويتر"، باللقاء، معتبرا أن الهدف الرئيسي وراءها هو تعزيز مبادرة السلام العربية واحياء جهود صنع السلام بالشرق الاوسط، وذلك من خلال الأساسيات المتفق عليها، ودون تعديل لأولويات المبادرة بأى شكل.

وأضاف "سنواصل الجهد مع الشركاء، ونستقطب اهتمام ودعم ومشاركة أطراف عديدة أخرى".