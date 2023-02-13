شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يزور حلب للاطلاع على أوضاع المدينة بعد الزلزال فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب المدينة جراء الزلزال.

وجال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على حي "المشارقة" الذي وتوقف عند أحد الأبنية التي تسبب انهباره بوفاة عدد كبير من المواطنين.

والتقى جريفيث محافظ حلب حسين دياب ودار الحديث حول جهود الإنقاذ والإغاثة، كما تناول الحديث حجم الأضرار التي طالت المدينة والاحتياجات الطارئة للاستجابة الإنسانية.