شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالي يدعو المغتربين إلى دعم العمليات العسكرية في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الصومال حسن شيخ محمود، المغتربين من أبناء بلاده، إلى دعم العمليات العسكرية مادياً من أجل القضاء على مليشيات الخوارج التي أعاقت تقدم البلاد وازدهارها.



جاء ذلك خلال لقائه بأفراد من الجالية الصومالية المقيمة في القارة الأوروبية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين.



وأشار الرئيس الصومالي إلى الإنجازات المحققة في العمليات العسكرية ضد فلول مليشيات الخوارج، وخطة الحكومة حيال أفراد المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى دور الجاليات الصومالية في تعزيز العمليات الجارية.

يأتي هذا فى الوقت الذي تعانى فيه الصومال من موجة جفاف قاسية أضرت بالمواطنين والحيوانات على حد السواء حيث أثر الجفاف على الثروة الحيوانية نتيجة لموت النباتات مبكرا، وتشهد الصومال رحلات هجرة المواطنين للبحث عن المياه والغذاء، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء شنخوا صورا.

يواجه أكثر من 7 ملايين شخص - أو 44٪ من السكان - انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي ، مع وجود أكثر من 200000 على شفا المجاعة ، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد كافحت الدولة الجافة في القرن الأفريقي - التي يسكنها الرعاة الرحل بشكل أساسي وتمزقها عقود من الحرب الأهلية وتفاقم الجفاف والويلات الاقتصادية - طويلاً لتخليص نفسها من أزمة دائمة على ما يبدو.

وتعتبر هذه الفترة هى أسوأ مرحلة جفاف يشهدها القرن الأفريقي منذ 40 عامًا. في الصومال وحده ، يواجه 8.3 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي ، ومن المرجح أن يعاني 1.8 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بحلول الربيع. قال أحمد خليف ، المدير القطري للعمل ضد الجوع في الصومال: "كثيرون على شفا المجاعة". "في العمل ضد الجوع منذ 30 عامًا في الصومال ، لم نشهد أبدًا المزيد من الأشخاص يتدفقون إلى مراكز علاج الجوع لدينا. نحن ممتنون لاستجابة المانحين ، لكن الاحتياجات تنمو بشكل أسرع من المساهمات ".